Un passo indietro fino al '500: inaugura Palazzo Maresgallo, nuovo residence extralusso nel centro storico

Sarà inaugurato quest'estate Palazzo Maresgallo Arts & Suites, una nuova elegante struttura ricettiva di alta fascia che si trova in via Paladini, a Lecce, alle spalle di Piazza Duomo. È stato acquistato, circa 5 anni fa, da una coppia parigina di origini italiane, Lionel e Miriam Gazzola, già proprietari di una villa a Santa Cesarea. Innamorati in particolare, di questo palazzo cinquecentesco di circa 2000 metri quadrati, rimasto nell'abbandono per anni. «Ma questo di Lecce è stato il cantiere più difficile della vita di mio marito», racconta Miriam, beneventana di nascita ma pugliese per parte di madre.

«La facciata del nostro palazzo è stata progettata da Giangiacomo dell'Acaya. Ha un'eleganza austera impreziosita dal portone, che abbiamo ripreso rimuovendo le colate di cemento sulle colonne doriche». A lavoro quasi ultimato, la struttura si presenta come un mélange di architettura, arte e design. «Abbiamo operato prosegue la proprietaria una destrutturazione per ripulire da quanto fatto dopo, per esempio negli anni Settanta, recuperando semplicità ed eleganza originarie e prevedendo incursioni ipercontemporanee di artisti e designer. Il risultato è eclettico ma pensato alla maniera salentina». Fra domotica, sostenibilità e food bio, ospiterà poche suite in uno scrigno di pace.

In una delle sale c'è un affresco di Roberto Ruspoli, artista romano fra i più quotati a livello internazionale che proprio in alcune stanze del palazzo e ha abitato quando, qualche anno fa, ha vissuto a Lecce. «Ha scelto il soffitto, si è steso per terra e ha immaginato una danza salentina di donne che indossano i pepli, figure greche classiche trasposte nella contemporaneità», conclude Miriam. Per l'apertura prevista in luglio, il piano nobile ospiterà una personale del fotografo Uli Weber dedicata alle luminarie salentine.