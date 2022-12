Santo Stefano in spiaggia: a Porto Cesareo Cesare Dell'Anna con il suo Giro di Banda

Torna come ogni anno l'ormai tradizionale scambio di auguri in musica e in riva al mare di Porto Cesareo. Nella cassa armonica allestita a pochi passi dalla battigia, domani 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, si esibiranno, tra gli altri, Cesare Dell'Anna con il suo Giro di banda. L'evento inizia alle 16 e va avanti fino a sera.

Con le temperature miti di questi giorni, e il sole che splende, il tradizionale concerto di Santo stefano in spiaggia è una bella occasione per gustarsi il tramonto, salutare gli amici e scambiarsi chiacchiere e auguri.