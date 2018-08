Onde e pioggia portano via la sabbia. Ecco la spiaggetta di Santa Maria al Bagno come non l'avete mai vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se a Porto Cesareo la bomba d'acqua ha allagato le vie del centro costringendo i residenti a muoversi su materassini e canotti, a Santa Maria al Bagno il maltempo ha colpito la spiaggetta, nel uore della marina. Le onde e l'acqua venuta giù dalla piazzetta e dalla via per Galatone hanno letteralmente cancellato una parte della spiaggia libera, facendo riaffiorare le rocce.Una sorpresa per i bagnanti, che a temporale passato sono tornati in spiaggia. Ora si spera che il mare restituisca quanto prima la sabbia.