Santa Maria al Bagno, esplode una bombola: feriti nonno e nipotino di 5 anni

Una bombola di gas è eplosa a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò: un nonno e il nipotino di 5 anni sono rimasti ustionati. Paura questa mattina lungo il litorale ionico, nella piccola località rivierasca: in via Francesco Falco, al civico 12, una fuga di gas ha provocato una esplosione, ferendo due persone. Si tratta di nonno e nipote, entrambi portati in ambulanza al Centro grandi ustionati di Brindisi. Non sono in pericolo di vita. Ferito anche un vicino di casa, ma in maniera più lieve: è stato accompagnato all'ospedale di Gallipoli in codice giallo.

APPROFONDIMENTI IL ROGO Esplode una bombola dopo l'incendio: paura in una villetta LA TRAGEDIA Violento boato, esplode la bombola del gas: gravissima una anziana LE FIAMME NEL GHETTO Esplode una bombola di gas: gravemente ustionata una donna

Sul posto sono arrivare le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Nardò. Lo stabile che ospita l'abitazione dove è avvenuta l'esplosione è stato evacuato per motivi di sicurezza.