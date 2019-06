Santa Croce, via i ponteggi: il 7 luglio lo svelamento del restauro della basilica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - L'attesa è terminata e il 7 luglio la basilica di Santa Croce sarà restituita alla città dopo il restauro che l'ha interessata per oltre due anni, avvolta dall'impalcatura coperta da pannlli che ne hanno preservato la facciata, rendendola di fatto un museo temporaneo.Durante i lavori e il collaudo, eseguiti dalla ditta Nicolì, il viavai dei visitatori che hanno potuto percorrere i ponteggi trovandosi faccia a faccia con chimere e putti, grazie all'ascensore panoramico, è stato stato pressoché ininterrotto. Adesso però è arrivato il momento di rivedere la pietra leccese riportata a nuovo e con alcuni mesi di ritardo rispetto alle previsioni, arriva dunque lo svelamento.La data del 7 luglio è trapelata attraverso la particolare commissione arrivata al musicista Raffaele Casarano, che insieme alla sorella, Carla, realizzerà la sonorizzazione della chiesa con un brano inedito scritto a quattro mani. Proprio come in un museo, quindi, la basilica, potrà avere una sua "voce", firmata dai due musicisti salentini.