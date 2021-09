Santa Caterina, la cena termina in tragedia: malore per un anziano, inutili i soccorsi

Poco dopo le 20, a Santa Caterina di Nardò, in corrispondenza della pineta della chiesetta. Un uomo di 80 anni, residente a Galatone, al termine di una cena a casa di amici, stava raggiungendo insieme alla moglie, l'auto parcheggiata davanti la pineta, quando è stato colto da un malore. È crollato a terra preda, pare, di un infarto, spirando poco dopo sotto gli occhi della moglie e degli amici accorsi per soccorrerlo.

Sul posto una ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Gli agenti della volante del Commissariato di Polizia di Nardò, intervenuti, hanno provveduto ad informare il magistrato di turno ed ai rilievi del caso.