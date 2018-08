Acquazzone su Santa Caterina, tromba d'aria distrugge un locale sulla costa. Paura in spiaggia anche a Porto Cesareo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo improvviso acquazzone su Santa Caterina nella tarda mattinata di oggi: una vera e propria "bomba d'acqua" che ha allagato molte zone della marina riversandosi poi in mare con fiumi di fango e cascate. E alla pioggia si è aggiunta anche una tromba d'aria che ha distrutto le pagode del Barrueco, uno dei locali della movida più frequentati della zona.Paura in spiaggia per i bagnanti anche sul litorale di Porto Cesareo e Torre Lapillo, dove improvvisamente il cielo si è oscurato riempiendosi di nuvoloni neri e provocando una sorta di fuggi-fuggi.