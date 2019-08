Sant'Oronzo, si chiude. L'appello del Comune: parcheggiate fuori dal centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia al parcheggio. L'altra faccia di Sant'Oronzo che parte domani: tre giorni di festa patronale e, come da tradizione, un piano della viabilità messo a punto dal Comune per evitare code e ingorghi per gli automobilisti in cerca di un posto. Tra appelli dell'ultima ora e soluzioni in campo sulla falsariga delle misure già sperimentate negli anni scorsi. Perché, dal punto di vista della mobilità, il problema resta sempre quello: bilanciare la perdita dei parcheggi in centro legati all'occupazione delle bancarelle con posti auto messi a disposizione per l'occasione.La festa parte domani, ma, in realtà, il primo nodo da sciogliere è già di oggi. Con la Movida del venerdì sera che fisiologicamente sarà a corto di parcheggi lungo i viali centrali per via dell'allestimento contemporaneo della fiera di Sant'Oronzo visto che le otto aree di sosta gratuite saranno fruibili non prima di domani mattina. Alle 21 di oggi, infatti, scatta il divieto di fermata su tutte le vie che ospiteranno le bancarelle (viale Marconi, viale Lo Re e viale Cavallotti, in particolare) e il consiglio dell'amministrazione per evitare inutili giri a vuoto alla ricerca di un posteggio è quello di utilizzare il Park&Ride del Foro Boario, dove si può lasciare la macchina e prendere le navette che fanno la spola con il centro ogni 15 minuti pagando solo 2 euro in totale.Da qui quello che può essere considerato un vero e proprio appello. Con una premessa. «In queste ultime sere, il servizio, attivo fino all'1 di notte ha funzionato con poche centinaia di passeggeri - dice l'assessore alla Mobilità, Marco De Matteis - e in attesa che siano attive da domani mattina le altre aree di sosta che serviranno la festa l'invito che faccio è quello di parcheggiare nell'area di Foro Boario, davanti all'hotel Tiziano, di prendere una comoda navetta per raggiungere il centro e i locali della Movida».Un disagio, quindi, che dovrebbe essere limitato alla sola serata di oggi se chi arriverà per godersi la festa, deciderà di usufruire dei circa 1.700 posti auto disponibili durante la tre giorni dei Santi Patroni. Dalle 8 di domattina, come si diceva, saranno posizionati i totem e saranno aperte al pubblico otto aree di sosta gratuita: in Via Adua, accanto alla sede dell'Ateneo, ci saranno 70 posti auto; al Cimitero e nella zona di Studium 2000, in via San Nicola, altri 100; in Via Petraglione, nella strada che costeggia la Camera di Commercio, saranno a disposizione 110 stalli, mentre, poco più avanti, lungo viale Gallipoli, sull'incrocio con via San Cesario, ce ne saranno altri 70 nel parcheggio del Principe Umberto ex sede del Rettorato. Ben 170, invece, i posti disponibili in via Miglietta, nel parcheggio che serve l'Asl di Lecce a ridosso della strada che collega piazza Bottazzi con Torre del Parco. A queste aree rese disponibili grazie al lavoro di collaborazione istituzionale avviato dal Comune con Università del Salento, Camera di Commercio e Azienda Sanitaria Locale si devono aggiungere quelle comunali: Foro Boario, appunto, con i suoi 360 posti auto, il parcheggio di Settelacquare con 400 posti e l'area del mercato di via Bari con altri 350 posti.Queste ultime aree saranno servite dal servizio di navette approntato proprio per i tre giorni di festa: la linea verde collegherà Foro Boario con via XXV Luglio con una frequenza di passaggio dei mezzi di 10 minuti e la linea blu il parcheggio di Settelacquare con il centro città e il luna park posizionato in zona stadio con una frequenza di 15 minuti. Il servizio, gratuito, sarà attivo domani, domenica e lunedì dalle 18 all'1 di notte.Sono state individuate, poi, due aree parcheggio riservate alle persone con disabilità: lungo Viale De Pietro e lungo Viale Otranto. Tornando alla viabilità in centro, se dalle 21 di stasera sarà in vigore il divieto di fermata con rimozione forzata in Piazza Sant'Oronzo (lato Palazzo Carafa) e lungo le strade che ospiteranno le bancarelle vale a dire via XXV luglio, Via Fazzi, Viale Marconi, Viale Lo Re, corsia interna dei viali Cavallotti, Garibaldi e San Francesco d'Assisi, Via Costa e Via Maremonti dalle 2.30 di questa notte e fino alle 7 di martedì mattina scatterà il divieto di transito per tutte le auto con la sola eccezione, dalle 7 alle 18, dei veicoli dei residenti e dei taxi. Durante la tre giorni, gli operatori commerciali della fiera saranno tenuti a spostare i propri mezzi dall'area al termine del montaggio degli stand di vendita, a munirsi di contenitori di rifiuti e a lasciare la propria postazione pulita. Come lo scorso anno, è vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni, mentre sono state predisposte le canaline per assicurare l'energia elettrica a tutti gli espositori. Il carico e scarico è consentito solo dalle 5.30 alle 10.30 domani e gli altri tre giorni (da domenica a martedì) dalle 5.30 alle 10.Da stanotte partirà anche il senso unico di circolazione su viale De Pietro (da via Garibaldi a Piazza del Bastione), su via De Simone (da viale Otranto a via Cavour), su via dei Verardi (da via Grandi a via Brancaccio), su via Maremonti (da via Grandi a piazzetta V. Emanuele) e in piazzetta V. Emanuele (da via Maremonti a via Verdi). Il transito in viale De Pietro da Piazza del Bastione e nelle corsie interne di via Garibaldi e via San Francesco d'Assisi sarà consentito solo a bus urbani, taxi, forze dell'ordine e mezzi di soccorso.Capitolo viali esterni, nei tre giorni di festa, dalle 18.30 all'1 di notte: saranno interdette al transito l'ultimo tratto di viale Otranto e via Leuca, Piazza Schipa, via 47° Reggimento Fanteria, viale Cavallotti (corsia esterna), via Battisti (tra via Sauro e via San Francesco d'Assisi), via Romano, Via Filzi, Via 140° R. Fanteria, Via Bacile, Via Toselli, viale Quarta (tra via Duca degli Abruzzi e via Russi) e da piazza Rizzo all'Arco di Trionfo. In più, saranno sospese le corsie preferenziali lungo i viali Foscolo, Leopardi, Japigia, Rossini, Alfieri, Marche e Otranto per consentire il parcheggio a tutti i veicoli, ad esclusione dei tratti adibiti già a parcheggio a tempo. In prossimità dei varchi, infine, saranno posizionate già da domani mattina alle 4 le barriere in cemento.