Sant'Oronzo, mercatini, lirica, teatro e il live di Bennato in piazza: tutto il programma

Il 24, 25 e 26 agosto la città di Lecce festeggia i Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato. Quest’anno il ricco calendario dei festeggiamenti civili è stato curato dall’amministrazione comunale in stretta collaborazione con l’Arcidiocesi di Lecce, con l’organizzazione di PugliArmonica e il sostegno di Open Fiber e Quarta caffè.Anche quest’anno sarà una festa che porterà Lecce “Nel cuore della tradizione”. Novità è il ritorno della lirica nel programma dei festeggiamenti, con l’omaggio a Tito Schipa che si terrà per tutti e tre i giorni nel chiostro dei Teatini grazie alla collaborazione tra il Comune di Lecce e il Conservatorio. In ossequio ai dettami della tradizione quest’anno la cassa armonica sarà posizionata in una Piazza Sant’Oronzo circondata dalle luminarie di Mariano Light e le esibizioni dei grandi concerti bandistici della Città di San Giorgio Jonico (Ta) diretto dal Maestro Rocco Lacanfora, della Città di Francavilla Fontana (Br) diretto dal Maestro Ermir Krantja e della Città di Castellana Grotte (Ba) diretto dal Maestro Grazia Donateo.Quest’anno saranno presenti i figuranti della Cavalcata di Sant’Oronzo della città di Ostuni che accompagneranno la processione solenne del 24 agosto. Nei locali della Tipografia del commercio in Via dei Perroni si terrà la mostra “La storia della Festa” a cura di Alberto Buttazzo con la collaborazione di Mario Cazzato.Oltre alla tradizionale Fiera mercato che occuperà via Cavallotti, viale Marconi, viale Lo Re, via XXV Luglio, Via Costa, via Trinchese sarà dedicata alla anteprima della Fiera di Santa Lucia, dei Presepi e dei pastori, un’esposizione dei lavori artigianali della storica fiera, protagonista del Natale in città.Il programma civile vedrà due iniziative di anteprima, che si terranno venerdì 23: il primo spettacolo della rassegna in vernacolo nei giardini della Villa comunale con la compagnia Mario Perrotta Senior e un ricco pomeriggio-sera in Piazzale Cuneo con la “167 Revolution night”: laboratori creativi, biodanza, spettacolo a cura dell’associazione Left 167.La Villa Comunale ospiterà “Sapori in festa”, mercatino enogastronomico locale e la rassegna teatrale in vernacolo a cura delle compagnie teatrali Il Saraceno, Lu curtigghiu, Mario Perrotta Senior e Corte dei Musco. A Porta Rudiae spazio al cabaret, con la rassegna “made in Salento” che vedrà le esibizioni di Andrea Baccassino & Bashaka Indie, Ciciri e Tria & Alto e Basso, Scemifreddi. A Porta San Biagio spazio alla musica: si esibiranno gli artisti e i dj Vinyl Gianpy & Tobia Lamare della Lobello Records e Swing City Night a cura di Salento Swing People. A Porta Napoli per tutti i giorni della festa si terrà il “Mercatino del vintage e modernariato”.Piazza Libertini sarà l’arena degli spettacoli: si parte sabato 24 con “Città In Festa”, condotto da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, ospite Sergio Sylvestre, con la consegna delle targhe di ringraziamento ai commercianti e agli artigiani presenti in città da più di 50 anni, e ai personaggi sportivi che si sono distinti durante l’anno; domenica 25 sarà la vota del concerto di Enzo Petrachi & Folkorchestra; lunedì 26 agosto si chiuderà in bellezza con il concerto di Edoardo Bennato.Come da tradizione, non mancheranno anche quest’anno la Fiera del bestiame a Frigole, il Luna Park in via del Mare e lo spettacolo pirotecnico che chiuderà i festeggiamenti, curato dalle ditte Castelluzzo di Lecce e Pepe da Sala Consilina (Salerno), vincitrice del festival dell'arte pirotecnica di Trani.