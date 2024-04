Sant'Oronzo torna in piazza: la cerimonia in diretta video

La statua di Sant'Oronzo torna in piazza. «Chi passa per la piazza, in particolare tra i turisti, resta affascinato dallo spettacolo che scorge nei pressi del Sedile». È proprio lì che la copia statua di Sant'Oronzo da giovedì pomeriggio attende pazientemente di tornare "a casa". Sulla colonna, dopo cinque anni di "assenza" del patrono dalla sua dimora. In alto, nel cielo di Lecce.

La cerimonia di ascensione del simulacro, realizzato nell'atelier della Fonderia Nolana, prenderà avvio alle 11.45 in cattedrale, da dove l'arcivescovo Michele Seccia con tutti i sacerdoti della città e i fedeli che vorranno, durante un breve momento di preghiera, affideranno la città e la diocesi al santo patrono prima di raggiungere processionalmente Piazza Sant'Oronzo.

La risalita in cima alla colonna comincerà a mezzogiorno in punto. E alle 12.30 tutte le campane delle chiese cittadine suoneranno a festa per celebrare lo storico momento.

In attesa che il rito si compia, le visite di fedeli, turisti e curiosi al cospetto del santo non sono mancate.