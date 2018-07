Sant'Oronzo, il Comune cerca luminarie per la festa

ita. Il bando è scaduto la scorsa settimana e, una volta reso noto l’elenco, il Comune procederà con l’assegnazione dei posteggi che sarà effettuata dal 6 al 10 agosto presso Open Space a Palazzo Carafa. La mappa degli espositori, però, è già stata disegnata con le bancarelle che saranno sistemate lungo il tradizionale percorso della festa, all’interno cioè dei viali del centro. Per quanto riguarda le luminarie, invece, si dovrà aspettare ancora prima che la città possa scoprire chi si occuperà di accendere le luci della festa.

Cercasi luminarie per la festa di Sant’Oronzo. Conto alla rovescia per i festeggiamenti patronali. A meno di un mese dall’inizio dell’evento Palazzo Carafa è impegnata nella ricerca della ditta che si occuperà di abbellire con luci e colori il centro nei tre giorni dedicati ai santi patroni.Quest’anno l’individuazione dell’azienda passerà per un avviso pubblico. Il Comune ha avviato le procedure volte a un’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’allestimento delle luminarie. Una procedura che si è resa necessaria dopo la rinuncia da parte del Comitato Festa di prendere parte all’organizzazione dei festeggiamenti previsti per il 24, 25, 26. Da qui la procedura pubblica: una corsa contro il tempo considerato che tra quattro settimane la città dovrà indossare l’abito della festa.«Qualche giorno fa - ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Paolo Foresio - abbiamo inviato la richiesta ad alcune aziende iscritte al Mepa, cioè il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle procedure».Secondo l’iter previsto per questi casi, una volta scaduti i termini si procederà all’apertura delle buste con le offerte richieste. In funzione del tipo di gara - massimo ribasso o economicamente più vantaggiosa - si passerà poi alla verifica dei requisiti e quindi all’assegnazione.Tra le aziende contattate anche quelle del territorio. Tra i nomi più “gettonati” spicca De Cagna: la storica azienda salentina specializzata nel settore delle luminarie si è sempre occupata di abbellire l’Ovale - tranne una parentesi di tre anni fa - in occasione di eventi come la festa patronale. Lo scorso anno, ad esempio, la ditta ha colorato la piazza con luminarie interamente a led e raffiguranti la facciata di una chiesa con un grande rosone e circondata da una serie di colonne come richiamo al barocco leccese. Due anni fa la ditta trasformò l’Ovale in una “Porta del Mondo”: un allestimento pensato per lanciare dal cuore della piazza un messaggio d’amore e di fraternità. Per l’edizione 2018, però, l’azienda ha già fatto sapere qualche giorno fa di non essere interessata all’allestimento dell’evento in quanti «non ci sono più i tempi per preparare un allestimento». Facendo capire di non aver gradito certe lungaggini.Sul territorio non mancano le ditte salentine specializzate in luminarie. Tra queste l’impresa Fratelli Parisi di Taurisano che in passato si è occupata di allestire la piazza in occasione dei festeggiamenti del 2015. Nella lista anche MarianoLight che lo scorso dicembre ha avuto il compito di portare il Natale in piazza con un albero di luminarie alto 19 metri.Già dai prossimi giorni potrebbero esserci novità. Nel frattempo, in settimana, sarà pubblicata la graduatoria per le postazioni di vend