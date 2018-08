Sant'Oronzo, dietrofront del Comune: bancarelle da questa sera alle 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bancarelle, luminarie, divieti e possibili vie di fuga. È tutto pronto per l’edizione 2018 della Festa di Sant’Oronzo. Si parte domani con i tre giorni dedicati ai Santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato, ma di fatto già da oggi la città inizia a diventare off-limits al traffico veicolare. Dalle 21 – e non più dalle ore 7, così come era stato stabilito nella prima ordinanza, la numero 1354 presentata in conferenza stampa il 17 agosto - sarà interdetta ad auto, moto, bici e a qualsiasi mezzo di trasporto, l’area dove verranno posizionate le bancarelle dei commercianti ambulanti. Una sorta di zona rossa lungo la quale turisti e residenti potranno ammirare in tutta tranquillità le merci e gli oggetti in esposizione, come una grande vetrina a cielo aperto. Una scelta, quella di posticipare l’orario della fiera mercato – fanno sapere dall’Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità che ha emesso la seconda ordinanza – che ha un obiettivo ben preciso: evitare che gli ambulanti inizino a vendere la loro mercanzia già alla vigilia della festa, prassi consolidata col passare degli anni. I commercianti, dunque, avranno la possibilità di posizionare le loro bancarelle negli spazi assegnati solo dalle ore 21 di oggi - una volta interdetta la “zona rossa” al traffico veicolare - ed iniziare a vendere i loro prodotti a partire dalla mattina di venerdì 24 agosto, primo giorno dei festeggiamenti dei Santi Patroni. Proseguono intanto gli interventi eseguiti da una squadra di operai, al lavoro già da qualche giorno, per sistemare i cosiddetti “armadietti” che serviranno a fornire energia elettrica alle bancarelle che quest’anno non potranno far affidamento sui tradizionali gruppi elettrogeni. Il Comune ha deciso di vietare il transito lungo tutte le vie interessate o immediatamente adiacenti al mercato: via Garibaldi, via XXV Luglio, via Costa, via Fazzi, viale Marconi, la corsia interna di viale Cavallotti, via Maremonti, corte S. Blasio, corte dei Tolomei, corte S. Cataldo, via Cavour, viale Lo Re, via De Simone, la corsia interna di via S. Francesco D’Assisi e la corsia interna di via Garibaldi. Ovviamente lo stop al transito e al parcheggio dei mezzi, con conseguente rimozione forzata, interesserà tutti i veicoli in piazza Sant’Oronzo. Viale De Pietro diventerà invece a senso unico, da via Garibaldi fino a Piazza del Bastione, per consentire a chi viene da via Garibaldi di uscire dal centro.Il secondo stop al traffico veicolare scatterà a partire dalle 18.30 di domani, nel primo giorno ufficiale dei festeggiamenti dei Santi Patroni. In questo caso l’area off-limits si allargherà considerevolmente: il divieto interesserà anche Viale Otranto, via Leuca, via Cavour, via De Simone, via Brunetti, piazza Schipa, via 47° Reggimento Fanteria, la corsia esterna di viale Cavallotti, via Cavour, da piazza Italia a via Brunetti, via Battisti, via Romano, Via Filzi, via 140° Reggimento Fanteria, via Bacile, via Toselli, via 95° Reggimento Fanteria, via Bernardini, via Quarta, Arco Di Trionfo (da via Adua a via Palmieri), mentre viale Don Minzoni diventerà a senso unico, in uscita dal centro. Si potrà parcheggiare tranquillamente sulle corsie preferenziali dei viali della circonvallazione e nelle aree di interscambio del Foro Boario e del cimitero. Ma il consiglio è quello di usufruire dei bus navetta gratuiti messi a disposizione dal Comune nei giorni 24, 25 e 26 agosto dalle ore 18,30 all’una del giorno successivo.