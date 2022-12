Sant'Andrea ora è al sicuro. Drone per valutare i danni

La statua di Sant'Andrea, patrono del comune di Presicce Acquarica, è stata messa in sicurezza e a breve inizieranno i lavori di recupero del manufatto. I cittadini tirano un respiro di sollievo dopo il cedimento che si era verificato lo scorso 30 novembre, proprio nel giorno della sua festa. Sant'Andrea infatti aveva perso l'aureola e un pezzo della croce a causa delle forti raffiche di vento e delle abbondanti precipitazioni e questo era stato interpretato come un segno divino o, ancor peggio, come un cattivo presagio.

Quasi 100mila euro per la manutenzione

La statua, realizzata in pietra leccese è collocata su una colonna al centro di piazza Villani, di fronte alla Chiesa Madre di Presicce. Subito dopo il cedimento l'intera area è stata interdetta al traffico pedonale e veicolare. Sul posto si sono recati i tecnici del comune, la Sovrintendenza e il sindaco Paolo Rizzo il quale, proprio in queste ore, ha annunciato che «a seguito di un ulteriore sopralluogo a mezzo drone, è terminata la fase di messa in sicurezza della statua che è stata imbracata con una rete metallica. Il traffico veicolare è stato parzialmente riaperto e i lavori sono stati già affidati ad una ditta specializzata con procedura di somma urgenza». Il tempo previsto per il recupero del manufatto, comprensivo di colonna, è di circa 3 mesi, fanno sapere dall'amministrazione. Per il lavoro di restauro saranno utilizzati 72mila euro stanziati dall'ente comunale per la manutenzione straordinaria dell'opera ed altri 25mila raccolti attraverso Art Bonus (10.300 euro) ed altre donazioni spontanee raccolte dall'associazione Presiccesi nel mondo.