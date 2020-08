Precipita da una falesia: finisce in ospedale con gravi fratture

Ultimo aggiornamento: 19:26

Ha rimediato fratture e lividi cadendo da una falesia a Torre Sant’Andrea , marina di Melendugno, ma fortunatamente è stato recuperato in tempo da una motovedetta della Guardia Costiera di Otranto che, con non poche difficoltà, lo ha recuperato a pochissima distanza dagli scogli e lo ha tratto in salvo insieme ai sanitari del 118.È stato trasportato presso il Vito Fazzi di Lecce, un 38enne di Mesagne, arrivato in vacanza nel Salento insieme alla famiglia. L’uomo nel primo pomeriggio di oggi è caduto dalla falesia precipitando in mare.La chiamata giunta al 1530 ha permesso di attivare immediatamente i soccorsi da parte della Capitaneria di Porto e del 118 che, per evitare che la situazione degenerasse, non hanno potuto eseguire il soccorso in mare con un elicottero.Difficoltoso il recupero del bagnante che, subito dopo il salvataggio ed una prima visita del medico del 118 che era a bordo della motovedetta CP 768, è stato condotto fino al porto di Otranto dove ad attenderlo c’erano i medici a bordo di un’ambulanza pronta a partire e i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie.