Sant'Andrea, crolla un altro pezzo di falesia. Paura per l'area parcheggi

Crolla ancora la falesia sull'Adriatico. Nella marina di Melendugno, Torre Sant' Andrea, nelle ore scorse un grande sperone di scogliera è caduto a picco nel mare, frantumandosi e lasciando una grande ferita sugli scogli. Sicuramente le mareggiate che stanno imperversando stanno sbriciolando il costone.

La parte interessata si trova sulla zona alta della marina , dove ci sono i parcheggi e un'altra area di basolato per passeggiare . Insomma un costone già sotto la lente d'ingrandimento per l'amministrazione comunale che deve fronteggiare i danni e mettere in sicurezza la falesia affinché i crolli non siano causa di pericolo di incolumità pubblica, per la moltitudine di persone che frequenta la zona .

Compromessa così un tratto di costra tra i più belli e suggestivi , a pochi passi dai faraglioni di Sant ' Andrea. Nelle prossime ore i provvedimenti per la sicurezza .

