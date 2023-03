Salento, incendio a un'altra auto: distrutta una Lancia Delta

Non si arresta la spirale delle auto incendiate nel Salento e ormai si è perso il conto. Ieri sera, intorno alle ore 22, una la squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta nel Comune di Sannicola, Lido Conchiglie, per domare un incendio di un'autovettura.

Una Lancia Delta di proprietà di un ventiquattrenne è stata completamente inghiottita dalle fiamme.

Nessun danno alle persone

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato la totalità della stessa. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e il pericolo per la pubblica incolumità. In corso di accertamento le cause al fine di verificare la natura dell’incendio.