Una panchina per ricordare Sara, morta a gennaio per un tumore

Una panchina per ricordare Sara Pisanello, giovane di Sannicola morta qualche mese fa per un tumore dopo una lotta durata più di un decennio. «Nel ricordo di Sara, la mia roccia, la mia leonessa che il 23 gennaio scorso è volata in cielo tra gli angeli - scrive in un messaggio il papà Claudio - ho deciso di far realizzare una panchina in marmo da posizionare nel piazzale antistante la chiesetta della Madonna della Consolazione. Sara ha combattuto sin dal 2011 con un tumore al seno ma contro questo male si è dovuta arrendere.

L'inaugurazione



"Desidero dedicare la panchina a Sara e alla Lilt con l’auspicio che la ricerca a favore delle malattie oncologiche possa quanto prima debellare questo male invincibile", prosegue il padre di Sara.

La panchina sarà inaugurata domani mattina alle 10 nel piazzale antistante la chiesetta della Madonna della consolazione, alla presenza del dottor Antonio Serravezza della Lilt e di una delegazione della Asd Cycling Sannicola (referente Infopoint Lilt Sannicola), guidata dal presidente Ermanno Albanese.