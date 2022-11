Si terranno oggi alle 11, nella chiesa “Santa Maria delle Grazie” di Sannicola i funerali di Luca Conte, il militare 41enne, morto sabato pomeriggio in ospedale, dopo 3 giorni di ricovero a seguito dell’incidente stradale di mercoledì all’alba, lungo la provinciale 17 che collega Nardò a Gallipoli.

Lo schianto

Uno schianto terribile all’altezza della nota discoteca “Quartiere Latino”, e divenuto tragico col passare delle ore, tra la Citroen C3 su cui viaggiava Conte con un collega, e un Iveco Daily fermo a bordo strada, mentre i due militari erano diretti in caserma a Brindisi per il turno di servizio nella “Brigata marina San Marco”. La vita del giovane padre di due bambini spezzata, in un incidente stradale lungo il tragitto che lo avrebbe portato sul luogo di lavoro. Lì dove non è mai arrivato. La triste notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Sannicola e i colleghi della Brigata anfibia della Brigata Marina San Marco che in segno di lutto per la morte del collega hanno posto le bandiere a mezz’asta nel comando di Brindisi. Il secondo militare invece, il 37enne F.S, residente a Casarano è tutt’ora ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Migliorano le condizioni del collega

Le condizioni del giovane appaiono in lieve miglioramento dopo l’intervento di stabilizzazione del trauma spinale riportato nell’incidente. Sul fronte delle indagini, proseguono le attività degli inquirenti a caccia di elementi utili a far luce sulla dinamica del sinistro, con l’auto che dopo essere finita fuori controllo sarebbe anche carambolata contro un secondo mezzo sulla corsia opposta. Al vaglio degli inquirenti anche la presenza del furgone Iveco con a bordo 3 magrebini, risultato rubato ad un’azienda di ortofrutta di Ugento, e sul perché il mezzo stesse fermo all’alba in quel punto sul ciglio della strada. Al momento non risultano soggetti coinvolti nelle indagini, ma nelle prossime ore la Procura di Lecce potrebbe iscrivere i primi nomi sul registro degli indagati per l’incidente mortale.