Due case di campagna trasformate in sei miniappartamenti per turisti: sequestro e denuncia

Come ricavare undici miniappartamenti per turisti da due case di campagna, dalla residenza del custode e da un garage. Strutture in disuso, destinate probabilmente al degrado ed all’incuria se intanto l’arrivo a Gallipoli di centinaia di migliaia di turisti non avesse inculcato lo spirito di locandiere a chi fino a qualche anno fa si stava chiedendo cosa farsene di quegli immobili situati nell’entroterra, a due passi dal mare.La fretta di farsi trovare pronti per l’estate del 2018 ha tuttavia avuto l’effetto di scatenare la curiosità investigativa dei finanzieri della Compagnia di Gallipoli. Sopralluogo lì, in contrada Doganieri, fra Gallipoli e Sannicola. Un salto all’Ufficio Urbanistica del Comune di Sannicola e qualcosa ha cominciato a non quadrare.Il piccolo complesso turistico è stato sequestrato per abusi edilizi. Perché il permesso di costruire non avrebbe previsto un ampliamento così vasto delle superfici abitabili. Le indagini sono appena all’inizio, coordinate dal pubblico ministero di turno Maria Vallefuoco, e stanno analizzando tutta la pratica acquisita in Comune per capire se anche il permesso di costruire abbia previsto opere non consentite dai vincoli paesaggistici vigenti su contrada Doganieri.