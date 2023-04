In garage due serre per coltivare marijuana e quasi 50mila euro in contanti: in manette un 27enne salentino

In casa aveva oltre quattro chili di marijuana e quasi 50mila euro in contanti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Gallipoli hanno arrestato un 27enne di Sannicola, nel Salento.

In casa del ragazzo è stata rinvenuta marijuana per 4,7 kg, una busta sottovuoto con altra marijuana all'interno, e la somma in contanti di 4.730 euro. Oltre a un macete e due pugnali.

In garage

Nel garage la scoperta: aveva ancora 43.125 euro in contanti (in banconote di vario taglio) e due serre (con tanto di teloni neri, lampade al neo e sistemi di areazione e deumidificazione) con 146 piantine di marijuana, che evidentemente l'uomo coltivava da sè per la vendita. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.