Lecce, Sanitaservice assume: 154 dipendenti tra Cup e centri vaccinali

Sanitaservice assume: saranno 154 in tutto i dipendenti, ora a tempo determinato, che troveranno sistemazione tra Cup e centri vaccinali.

L'assunzione di 154 dipendenti

Sanitaservice annuncia l'assunzione a breve di 154 dipendenti di Lecce. La notizia arriva dall'amministratore unico di Sanitaservice, Luigino Sergio, dopo l'approvazione del provvedimento che è stato approvato ieri sera nell'assemblea dei soci. A questi si aggiungeranno i 36 ausiliari/pulitori da assegnare per cinque mesi, eventualmente prorogabili, ai dodici centri vaccinali per le mansioni affidate a Sanitaservice, la cui selezione si è conclusa in questi giorni.

Inoltre il 20 settembre saranno pubblicati gli attesi 500 quesiti d'esame per gli ottomila candidati ammessi al concorso per l'assunzione di 159 ausiliari. Dei 154 dipendenti che passano al tempo indeterminato, 42 saranno in servizio nei Cup Asl o daranno supporto amministrativo; ai restanti 112, assunti nel 2020 con l'avvento della pandemia, l'incarico era stato più volte rinnovato. Si tratta di ausiliari (in buona parte provenienti da selezioni pubbliche dell'agenzia regionale Arpal) chiamati in servizio al Dea di Lecce e, in generale ,per i più intensi interventi di pulizia/sanificazione necessari all'interno dei vari ospedali e distretti socio-sanitari Asl.