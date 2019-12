Sanità service, indetto il bando per l'assunzione di 159 addetti

Ultimo aggiornamento: 18:06

Sono 159 le unità a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato ricercate da sanità service che ha indetto il primo bando pubblico di personale da impiegare nella. La procedura di selezione è stata indetta con determina dell'amministratore unico, Luigino Sergio, e pubblicata oggi sul sito.Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:- avere compiuto il diciottesimo anno di età;- avere l'idoneità psico-fisica all'impiego;- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;- godere dei diritti civili e politici;- essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con le pubbliche amministrazioni; non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione; - essere in possesso di diploma di scuola media inferiore.I candidati dovranno inoltrare la propria istanza di partecipazione in busta chiusa, a mezzo servizio postale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del bando, sul sito di Sanitaservice ASL Le, all'indirizzo elettronicoI candidati dovranno effettuare una prova preselettiva basata sulla somministrazione di un test a risposta multipla che assegnerà un massimo di 39 punti. Il test a risposta multipla suddetto verterà su elementi di cultura generale, ragionamento logico numerico e verbale e si compone di 30 (trenta) quesiti, con tre risposte per ogni quesito. Verranno ammessi alle successive fasi della procedura i primi 200 (duecento) candidati della graduatoria risultante dalla preselezione e tutti i candidati che dovessero classificarsi a parità di merito in duecentesima posizione. Successivamente si procederà alla valutazione dei titoli in possesso e la graduatoria finale sarà formulata in base al punteggio espresso in centesimi complessivamente raggiunto tra la prova preselettiva e la valutazione dei titoli che daranno diritto ad un massimo di 61 punti.