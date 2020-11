Giustizia: sanificato il Centro di prima accoglienza minorile. Positivo un collaboratore esterno

Rispetto a una prima nota inviata in mattinata dal sindacato Confsal-Unsa Giustizia, smentita la presenza di casi positivi tra personale penitenziario o ragazzi ospiti del Centro di prima accoglienza di Monteroni per minori arrestati o fermati. Con una nota formale, infatti, il responsabile della struttura - Pietro Sansò - spiega che a fronte della positività di un collaboratore esterno del Centro diurno, è stato disposto l'isolamento fiduciario di chi aveva avuto contatti con la persona in questione ed è stata avviata la sanificazione degli ambienti e degli uffici. Disposto anche uno screening, a scopo precauzionale, di tutto il personale dipendente. "Tra gli operatori ministeriali (del Comparto Ministeri e della Polizia Penitenziaria) nessuno - aggiunge Sansò - risulta sottoposto ad isolamento fiduciario, né è assolutamente vera l’informazione che i poliziotti penitenziari in servizio siano risultati positivi al covid19, perché, allo stato sono ancora in attesa di sottoporsi allo screening concordato con l’Asl e comunque nessuno di loro – ad oggi - accusa alcun sintomo o malessere indicativo di un possibile contagio". Smentita anche l'altra notizia, relativa al trasferimento di minori da Lecce a Bari: "Più correttamente è stata diffusa da questa Direzione la notizia agli Organi competenti che in caso di arresto, limitatamente al tempo necessario per realizzare le azioni cautelative e preventive in atto, i minori arrestati avrebbero dovuto essere condotti presso il Cpa di Bari, anziché in quello di Lecce".

La precisazione ha portato la stessa Confsal-Unsa a diffondere una seconda nota, sempre a firma di Giovanni Rizzo: "La Confsal-Unsa Giustizia manifesta preoccupazione riguardo ai casi – succedutisi negli ultimi tempi – di positività sospetta o accertata al Covid-19 in dipendenti e/o in frequentatori assidui degli uffici del Ministero della giustizia, da quelli giudiziari a quelli penitenziari e minorili. Va detto che la risposta dell'amministrazione è stata immediata e puntuale: dopo gli interventi di prevenzione e isolamento presso gli uffici giudiziari, anche presso il carcere di Lecce sono stati effettuati tempestivi e larghi controlli per numerosi poliziotti penitenziari. Oggi inoltre anche la direzione del Centro di prima accoglienza minorile di via Monteroni ha tempestivamente affrontato il verificarsi di un caso sospetto non riguardante dipendenti ma un frequentatore. Il CPA è rimasto chiuso per un giorno per sanificazione, con l'adozione di lavoro agile, con presenza di solo quattro dipendenti, con dirottamento a Bari di eventuali minori arrestati e con previsione possibile di screening per tutti".

Nei giorni scorsi Confsal-Unsa si era rivolta anche al prefetto.

