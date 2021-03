Sanarica, svastiche e insulti sui muri. Deturpata anche la statua della madonna

Svastiche e frasi volgari su muri e sulla statua della Madonna. Scempio a Sanarica dove un vandalo ha preso di mira in particolare la stazione cittadina, ricoprendo le pareti di scritte offensive, non risparmiando neanche i manifesti mortuari. Una mortificazione per la comunità di Sanarica: l’amministrazione, guidata dal sindaco Salvatore Sales ha chiamato in causa il presunto autore, “Fiamma”, firmatosi sfrontatamente con dello spray.

“Vorremmo tanto evidenziarti -si legge in un post del Comune- quanto la tua generica vena artistica classifichi la tua persona. Tu sei un ignorante, perché ignori che indipendentemente dalla tua fede religiosa (che nessuno mette in discussione), l'oltraggio alla statuetta è una grande mancanza di rispetto nei confronti di chi ci crede. Ancor di più È una mancanza di rispetto per una comunità che fonda le proprie radici storiche nel culto della Madonna. Tu sei un ignorante perché ignori che per pulire i tuoi imbratti (forse tu pensavi fosse arte) sarà necessario dedicare una persona che generalmente è pagata per fare altro a servizio della comunità. In pratica è uno spreco di denaro che tu e la tua famiglia pagate con le tasse”. E ancora: “Tu sei un ignorante perché ignori che quella svastica è il simbolo di una #cultura dell' #odio che ha portato milioni di persone a morire nei forni crematori ed ha trascinato l'Europa (e non solo) nel #dramma della guerra. Ecco, noi non coltiviamo la cultura dell'odio, noi non coltiviamo la cultura contro il diverso. Caro Fiamma, tu sei un diverso...e noi ti apriamo le nostre porte: vorremmo parlare con te e farti capire quanto sia bello integrarsi tra diversi ... È quanto sia indispensabile rispettarsi tra diversi!”