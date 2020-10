San Foca, scontro in centro: l'auto si cappotta, conducente incastrato

Pauroso incidente stradale nel primissimo pomeiggio nel centro di San Foca, marina di Melendugno. Due auto sono entrate in collisione a un incrocio e una delle due si è cappottata al centro della carreggiata. Per aiutare l'occupante ad abbandonare la vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Nonostante la violenza dell'impatto le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero comunque state tali da richiedere i soccorsi del 118. Sul posto anche i vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: 15:37

