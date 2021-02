Neve fatta di mare: lo spettacolo della natura a San Foca

La neve che arriva dal cielo e la neve che arriva dal mare. Fatta di mare e salsedine. Grande spettacolo nel Salento oggi , sul litorale adriatico, a San Foca, marina di Melendugno, località - Li Marangi. La spiaggia è stata invasa da una strana schiuma all'apparenza: che si alzava in aria dal mare come fosse neve. In realtà si tratta di un fenomeno atmosferico che si verifica quando il vento forte di Grecale sbatte violentemente contro gli scogli . L'attività prodotta dal vento e dalla salsedine forma una strana schiuma che si deposita sull'arenile e sembra schiuma . Tutto il giorno l'evento ha attirato molte persone che si sono recate sul posto per immortalare la schiuma fatta di mare, sale e vento. E che vola come fosse neve.

Ultimo aggiornamento: 20:00

