Poliziotto con naso da cane antidroga: sente l'odore e fa scoprire un deposito con 119 chili di marijuana

Un poliziotto in servizio alla Questura di Lecce nella mattinata di ieri era a San Foca a fare un po’ di jogging quando è stato attirato da un forte odore, molto simile a quello della marijuana. Insospettito, ha allertato i colleghi della Questura che, giunti sul posto, hanno iniziato a perlustrare l'area.Il loro fiuto li ha portati nei pressi di un immobile composto da diversi box interrati, alcuni dei quali non avevano la serranda completamente chiusa. Ed in effetti all'interno di un box, evidentemente usato come deposito, c'erano 192 chili di marijuana divisi in 19 involucri, 7 involucri per un totale di 11 grammi di cocaina, e ulteriori 9 grammi in un'altro involucro. E ancora una pistola Tokarev, con matricola parzialmente abrasa, completa di caricatore con 2 cartucce calibro 7,65 parabellum; una bilancia e 4 bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro al momento a carico di ignoti.Sono in corso le attività di indagine da parte della Squadra Mobile per risalire anche al proprietario dell’immobile.