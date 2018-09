Ambulanza a fuoco, esplodono le bombole dell'ossigeno: paura nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di Paura a San Foca, nel Salento, dove un incendio ha completamente distrutto l'ambulanza della postazione di pronto soccorso. Il mezzo è stato sventrato dall'esplosione delle bombole dell'ossigeno, caricate a bordo. Non ci sono feriti. E' accaduto intorno alle 2.30 della notte, sul lungomare che collega la marina di Melendugno a Roca. Gli operatori del pronto soccorso e i residenti della zona sono stati sorpresi dall'esplosione, avvenuta quando ormai le fiamme avevano avvolto l'ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora indagano per accertare le cause dell'incendio, se si sia trattato di un corto circuito o di un atto doloso.