Guardiano del pontile aggredito dal branco

Guardiano di un pontile aggredito dal branco. E' avvenuto questa notte, intorno all'1.30, a San Foca.

L'aggressione

Il 54enne del posto, guardiano di un pontile nei pressi dell'Hotel Côte d'Est è stato aggredito da una quindicina di ragazzi che dopo aver trascorso la serata in una birreria del lungomare hanno iniziato a lanciare delle bottiglie di ventro in mare proprio vicino a dove l'uomo stava lavorando. I giovani invece di smettere si sono accaniti contro il guardiano, lo hanno pestato e poi sono scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Melendugno guidati dal comandante Gennaro Palmieri; all'arrivo dei militari il gruppo si era ormai disperso e aveva fatto perdere le proprie tracce. Sul posto anche il personale del 118 che hanno trasportato in codice rosso il malcapitato. L'uomo pare ha riportato diverse ferite, costole rotte e traumi su tutto il corpo.

I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere per cercare di individuare il branco che ha aggredito l'uomo.