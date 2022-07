San Foca, bambino di 5 anni investito da un'auto: è in prognosi riservata. Ricoverato a Bari

Ieri pomeriggio verso le 14:25 un bambino di 5 anni è stato investito nei pressi di piazza Lampedusa a San Foca. Pare che il bambino si trovasse in casa con i nonni e i fratellini quando è scappato per andare al parco che si trova di fronte alla loro abitazione, nel frattempo mentre attraversava è stato investito da un ragazzo a bordo di una Mercedes nera. Il bimbo si trovava insieme al padre e agli altri due fratellini in vacanza dei nonni.

Trauma cranico

Sul posto quando c'è stato l'impatto subito un medico e un'infermiera per prestare i soccorsi. Dopo pochi attimi è arrivato anche il papà, che ha allertato il 118 per trasportare il bimbo al Vito Fazzi di Lecce. La prima diagnosi è di trauma cranico con una compromissione dell'orbita oculare. Il bambino è stato trasportato a Bari, la prognosi resta riservata. Sull'incidente indagano i Carabinieri.