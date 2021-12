Judo, medaglia di bronzo per il giovane Pierandrea De Donno

«Un pezzo di metallo che vale anni di sacrifici, sudore e ambizione. Finalmente sono qui, nel posto che da bambino sognavo di occupare». Un terzo posto, una medaglia di bronzo e la cintura nera nella categoria kg +100 U21 maschile di judo, per il giovanissimo Pierandrea De Donno della scuola di arti marziali Dojo Arashi di San Cesario di Lecce, al campionato italiano juniores judo.

Un successo che lo ripaga di tutto l’impegno, «ma che non sarebbe stato possibile – tiene a sottolineare - senza il supporto dei miei maestri di vita e di sport Antonio e Andrea Lettere, al mio grande amico Raffaele Calò e alla palestra tutta. Senza di loro non avrei potuto continuare a lottare, sperare e sognare».

F.Pas.