Market rifiuta i buoni spesa: in coda alla cassa e costretti a farsi prestare i soldi

"Signora, qui non può pagare con i buoni spesa". E la donna, già in coda alla cassa, è costretta a farsi prestare i soldi dagli altri clienti. Un caso, due casi, molti di più. E a San Cesario è scontro tra il Comune e uno dei market più frequentati della zona. Con i buoni spesa rifiutati alle famiglie bisognose a cui erano stati assegnati - e non è una metafora - e il sindaco Fernando Coppola che scrive una lettera dai toni durissimi prefigurando anche eventuali azioni "per tutelare l'immagine e il decoro dell'amministrazione" in difesa dell'intera comunità.



I fatti sono recentissimi e a San Cesario hanno sollevato rabbia e indignazione. Un fulmine a ciel sereno. A raccontarli è lo stesso sindaco Coppola nella lettera indirizzata al market (protocollata nella giornata di ieri) con cui "si risolve, con effetto immediato, ogni rapporto relativo ai buoni spesa governativi". Alcuni cittadini, con gli alimenti già nel carrello, erano in coda alla cassa. Erano in procinto di consegnare i buoni spesa, ma se li sono visti rifiutare. "Il fatto è un grave inadempimento - scrive il sindaco Coppola - e ha leso la dignità dei cittadini in grave difficoltà e a disagio economico, oltre alla loro privacy". Secondo quanto si legge nella lettera, gli stessi acquirenti sono stati costretti a riconsegnare gli alimenti riposizionandoli negli scaffali del market o "a chiedere in prestito il denaro ottemperando al pagamento".



Un comportamento che ha sconcertato l'amministrazione: nei giorni precedenti, secondo quando scrive il sindaco, il market aveva aderito, al pari di altri strutture, all'iniziativa confermando la disponibilità all'uso dei buoni spesa tanto che gli stessi agenti di Polizia locale avevano consegnato "al responsabile di struttura i fac simile dei buoni spesa". Nel frattempo, il sindaco Coppola ha chiesto al market, "al fine di non perseverare nel comportamento adottato", di comunicare con un cartello all'ingresso la risoluzione dell'accordo per l'uso dei buoni spesa. Per non rischiare che gli episodi possano ancora ripetersi. Ultimo aggiornamento: 00:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA