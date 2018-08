Samsara, il sindaco annulla la determina sulla chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di gallipoli ha annullato la determina dello scorso 8 agosto che imponeva la decadenza dei titoli edilizi e la conseguente chiusura del lido Samsara. Cosi come anticipato dal sindaco Stefano Minerva in una conferenza stampa convocata ad hoc, in cui di fatto il primo cittadino "sconfessava" l'operato degli uffici, si attende dunque l'esito del ricorso Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi sul futuro della discoteca.