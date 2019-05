Salvini si congratula con il Lecce: "Bentornati in A". Ma sotto il post piovono gli insulti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Matteo Salvini ha voluto congratularsi con il Lecce, tornato in serie A dopo 7 lunghi anni di assenza. Il ministro dell'Interno lo ha fatto con un tweet, in cui si rallegra del capolavoro della squadra e della società. Inutile dire che non tutti hanno gradito il tweet del vicepremier. Sotto il post infatti si sono moltiplicati centinaia di commenti, per lo più di meridionali, in cui si ricordano a Salvini le posizioni storicamente antimeridionaliste del suo partito, la Lega, accusandolo di sciacallaggio politico.