Salvini cerca la pace con Emma Marrone: «Rispetto per la sofferenza, le manderò dei fiori»

«Mi piacerebbe andare a sentire un concerto di Emma anche se il tempo che ho è quello che è, ma sicuramente le manderò un mazzo di fiori. Un conto sono le idee, un altro è il rispetto per la sofferenza di una persona», ha detto Matteo Salvini durante un’intervista a Sky.

Gli hater del web contro Emma. E Muccino la difende: «Uomini col cuore pieno di vermi»

Emma Marrone malata, dopo il silenzio social spunta il messaggio a Tiziano Ferro

Emma Marrone si ferma: «Ho un problema di salute, tornerò». E annulla il concerto a Malta

Il leader della Lega - che la cantante ha contestato duramente nei mesi scorsi, criticando la politica dei porti chiusi e difendendo la capitana della Sea Wacth 3, Carola Rackete - entra così nel dibattito che in queste ore tiene banco sul web. Dopo l'annuncio di Emma - «mi fermo per un problema di salute» -, alcuni dei sostenitori di Salvini le hanno riversato addosso commenti violenti. «Ben ti sta - ha scritto un fan della Lega -, così non avrai più tempo per insultare il Capitano». E ancora: «Questa stupida ragazzotta ha creduto di mettersi in vista insultando Salvini nei suoi concerti, probabilmente si è tirata addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno». Nessuno di loro, probabilmente, si aspettava l'intervento di Salvini in difesa della cantante.

Ultimo aggiornamento: 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA