Salvini accelera su Tap: valutiamo tutto, ma risparmi sulla bolletta del 10%

La stretta attinenza al contratto di governo gialloverde e alle sue liturgie, ma anche un messaggio inequivocabile: il gasdotto Tap - spiega Matteo Salvini, ministro dell'Interno, vicepremier e leader della Lega - «porterebbe a un risparmio del 10% sulle bollette energetiche delle famiglie e delle imprese in Italia». Modalità e tempistiche della sortita salviniana non sono casuali, molto invece descrivono del clima che gravita a Roma attorno allo spinoso dossier. Una mina per esecutivo e maggioranza. Il ministro ieri ne ha parlato soprattutto da leader politico e da alleato di governo, così avvertendo i cinque stelle, da sempre contrari al metanodotto a San Foca: «Io di mio preferisco sempre costruire e andare avanti. Però nel contratto (di governo, ndr) c'è che si valutano i pro e i contro, e quindi mi rifaccio al contratto. Per tutte le grandi opere valuteremo costi e benefici».Si accennava anche allo studiato timing delle dichiarazioni salviniane su Tap: appena ventiquattr'ore dopo l'altro mattone posato dal premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio, dopo il confronto a palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno Marco Potì, ha annunciato che «valuteremo approfonditamente tutte le criticità segnalate» e che ci sarà «una ricognizione attenta delle attività fin qui svolte», ma ha posto anche l'accento sugli «impegni giuridici già deliberati dal precedente governo». Non solo: fonti di palazzo Chigi lasciavano poi trapelare che per il governo «resta strategica la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico». Insomma: è il concetto già snocciolato a Washington per rassicurare il presidente americano Donald Trump e tutta la comunità internazionale. Lo stop al progetto da 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno non è stato mai ventilato, nemmeno vagamente, tra le righe del comunicato stampa post incontro Conte-Potì. «Non sono stati assunti impegni», è il refrain filtrato da palazzo Chigi. Nella piena consapevolezza che il colpo di spugna sul gasdotto ha implicazioni potenzialmente esiziali per il Paese: i vincoli giuridici, gli impegni internazionali, i costi per lo Stato (da 20 a 70 miliardi, a partire dall'azione risarcitoria che verrebbe intentata dai soci Tap).Il messaggio di Salvini si incastona nel balletto di dichiarazioni di ministri e sottosegretari - soprattutto cinque stelle - di questi due mesi. Dichiarazioni spesso discordanti, di certo diseguali, tra disco verde all'opera, prudenti frenate e rinnovati stop sull'onda lunga delle promesse elettorali. Il confronto con Potì, portavoce del dissenso locale, è stata la mossa del premier per rompere l'inerzia e sondare il terreno. In parallelo procedono le verifiche dei ministeri, dall'Ambiente allo Sviluppo economico. Presto potrebbe esserci un nuovo round con le comunità locali, ma soprattutto potrebbe arrivare a stretto giro il momento di un tavolo tra governo, Tap e Snam (che, nell'orbita Cassa depositi e prestiti, detiene il 20% del Consorzio e realizzerà l'opera d'interconnessione tra San Foca e la rete nazionale).Il dossier Tap e l'evoluzione delle posizioni governative sono terreno privilegiato di polemica politica. Ieri l'ex premier Paolo Gentiloni ha twittato: «Ilva? Un bel dì vedremo. Tap? Stiamo approfondendo. Vaccini? Rinviati. Tav? Si fa, o magari no. Alitalia? Vorrei nazionalizzarla ma non posso. Il cambiamento? Slogan e Milleproroghe. Continuando così si mette a rischio la ripresa italiana». Fabiano Amati, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Bilancio, affonda il colpo: «Benvenuti alla lotteria Tap. Oggi con il sorteggio di Salvini è uscito il biglietto Tap sì. Ieri la mano di Conte aveva estratto il biglietto Tap nì, mentre gli esponenti extralusso pugliesi pescano sempre il jolly dell'indecisione: Tap sì, no e nì. La dichiarazione di Salvini replica altra di uguale tenore dei giorni scorsi, poi edulcorata, con fiumi di parole nervose e indispettite, dagli esponenti cinque stelle pugliesi, che su quest'argomento non riescono a sopportare nemmeno l'ironia nonostante siano figli dello sberleffo. A questo punto non ci resta che attendere la prossima estrazione, nella speranza che il giorno della decisione arrivi al più presto».