Salvini a Lecce, protesta blindata. Il ministro: «Non ascolto insulti e minacce, lavoro per l'Italia»

Mentre in piazza si intona "Bella Ciao" il ministro Matteo Salvini è arrivato in prefettura e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. «Non ascolto gli insulti, lavoro per l'Italia» ha detto. E al presidente della Provincia Stefano Minerva, che ha srotolato uno striscione per ricordare che il Salento è terra di accoglienza, ha replicato: «Prima aiutiamo i leccesi e i baresi disoccupati, prima gli italiani, poi tutti gli altri».