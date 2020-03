Salvemini: «Ventisei positivi in città, solo uno in più rispetto a ieri»

«I positivi a Lecce oggi sono 26, uno più di ieri. In Provincia sono 134, più 17 rispetto a ieri. Questo ci dice che la Puglia tiene e le misure di contenimento del contagio, il comportaento della cittadina e il servizio svolto dal servizio sanitario stanno rallentando la propagazione», ha commentato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini nella sua diretta facebook. Al momento in Puglia solo l'11% dei posti di terapia intensiva è stato occupato.

«Dobbiamo continuare a fare bene quello che stiamo facendo e sooservare rigorosamente le indicazioni che ci danno da Roma e dalla Regione».



Alla luce della nuova ordinanza anti-fuga verso il Sud il sindaco ha ricordato che nella giornata di ieri sono arrivate a Lecce «in treno con il Roma-Lecce, le persone giunte in stazione sono state identificate e obbligo di quarantena» come da ordinanza regionale.



Intanto Palazzo Carafa sta lavorando a nuovi servizi che saranno messi a disposizione della cittadinanza, per garantire un pasto attraverso la Caritas a chi ne ha bisogno, o la possibilità di effettuare le analisi del sangue a domicilio.

«Rinnovo l'invito alla pazienza, entriamo in una settimana importante, per alcuni decisiva, ma dobbiamo rimanere a casa. Dobbiamo essere forti».

