Salvemini-Prima Lecce, pace fatta. Niente crisi, si va avanti

E' pace fatta tra il consiglieri di Prima Lecce e il sindaco. Si è concluso da poco l'incontro tra il sindaco Carlo Salvemini e iil suo vice Alessandro Delli Noci con i consiglieri Antonio Finamore, Paola Gigante e Laura Calò.Pace fatta, Prima Lecce accetta che da oggi in poi ci saranno più momenti di confronto con il gruppo consiliare oltre alle riunioni di maggioranza fissate settimanalmente. Il gruppo ha richiesto una condivisione specifica sui punti che non rientrano nel Patto per la città, in particolare sui passaggi politici più impegnatavi dell'agenda di governo: in primis la manovra di riequilibrio pluriennale dell'ente ed il piano di risanamento della Lupiae, che presuppongo provvedimenti che andranno sottoposti al voto del Consiglio comunale.Il sindaco ha voluto anzitutto ringraziare i consiglieri per l'appoggio convinto finora garantito, che ha consentito l'approvazione di numerosi importanti provvedimenti, sottolineando quindi come nessun ostacolo è stato posto da Prima Lecce nell'azione di governo.Il sindaco Salvemini - ribadito l'impegno di realizzare i punti programmatici contenuti nel Patto per la città, alcuni dei quali già raggiunti - ha chiarito tutti i punti relativi all'adesione all'art. 243 bis del TUEL e ai passaggi che ancora vanno compiuti per salvare la società partecipata. E ha fatto propria la richiesta di garantire momenti specifici di confronto con Prima Lecce oltre le consuete e programmate riunioni di maggioranza.Con l'incontro odierno si sono quindi ribadite le ragioni che hanno motivato l'accordo siglato nel marzo scorso - garantire un governo alla città e il raggiungimento di obiettivi strategici da tempo attesi - ferma restando la libertà di collocazione dei consiglieri di Prima Lecce al termine della consiliatura, stante la natura di scopo e non politica dell'alleanza siglata.