Comunali, Salvemini e Poli: tutti in lista tra punti deboli e mancanza di visione

Stavolta ci sono proprio tutti. Candidati vecchi e nuovi, alleati tornati sulle scene e volti nuovi che non ti saresti mai aspettato. Lecce vota per il sindaco e le coalizioni si ritrovano unite come non accadeva da tempo. Messi da parte (almeno per ora) vecchi rancori, differenze che sembravano incolmabili e diffidenze ritenute insuperabili. Con ministri di peso e leader di partito che hanno fatto tappa in città con una frequenza che non si era vista nelle tornate precedenti. Giusto qualche assenza a scorrere l’albo storico di Palazzo Carafa, ma che non si rivelerà cruciale. Una campagna elettorale con una posta molto alta per l’accoppiata con le Comunali dei “cugini” baresi e per l’affaccio sulle Regionali 2025 sullo sfondo di un G7 che metterà la Puglia al centro del mondo.

Salvemini punta al tris di fila



Carlo Salvemini punta al tris con una coalizione che si è allargata superando non poche frizioni interne: sono rientrati i “distinguo” a sinistra (compresa una parte del Pd) dopo il bagno purificatore delle primarie e sarà sperimentato il campo largo con M5s che da queste parti è una novità.

Mancano alcuni centristi della prima ora, ma si sa che quando la coalizione cresce il riassetto porta qualche fisiologica fuga. Quello delle liste civiche legato ad Alessandro Delli Noci sarà molto più di un semplice contributo: un fattore forse decisivo come lo fu per il Salvemini I (quello dell’Anatra zoppa) quando il patto al ballottaggio fece pendere l’ago della bilancia.

Poli Bortone ci riprova dopo 18 anni

Adriana Poli Bortone ci riprova dopo quasi 18 anni. Auto-eliminatisi o accasatisi su più sicuri scranni gli eredi del centrodestra perroniano, si riparte dalla senatrice di missina memoria che questa città l’ha già guidata sfilandola, guarda caso, proprio a Stefano Salvemini, padre dell’attuale sindaco: Poli Bortone per dieci anni sindaco dell’unità prima degli scontri fratricidi. E di quell’unità Poli Bortone proverà a fare la nuova bussola dopo aver chiesto venia per gli errori commessi: nelle liste ci sono fittiani doc, ex avversari di An ora di stretta fede meloniana e leghisti più o meno civici non più ondeggianti tra entusiasmo e freddezza. Lei dice di aver ritrovato il suo “popolo” tra baci e abbracci, promette cambiamento ma è chiamata a misurarsi con gli under 40 fisiologicamente titubanti.

Poco dialogo e il fattore età: i punti deboli per gli avversari



E qui siamo ai presunti punti deboli personali sui quali, per la verità, i candidati sindaci opposti hanno sotterrato l’iniziale ascia di guerra ma che continuano a vivere sottotraccia nel dibattito più verace lontano dai riflettori. Da un lato il carattere di Salvemini, dall’altro l’età di Poli Bortone. Per il candidato di centrosinistra è quella che gli avversari dipingono come ritrosia al dialogo che lo porterebbe lontano dalla gente: modi eccessivamente distaccati per un ruolo che, invece, dovrebbe basarsi sull’affabilità senza filtri. Lui replica: «Non si può piacere a tutti, l’importante è agire nell’interesse di tutti».

Per la candidata del centrodestra il punto debole segnalato dagli avversari è l’età - 81 anni il prossimo 25 agosto - giudicata poco adatta per un ruolo che dovrebbe presupporre un certo stakanovismo oltre che ricambio generazionale. Lei replica: «Mi sento giovane, ho tanti ragazzi in lista e per governare serve anche molta esperienza». Un batti e ribatti che continua ad alimentare whattsapp e chat di gruppo, come confermano i candidati di lista che fanno la spola tra condomini e piazzette per convincere dubbiosi e indecisi.

Ciucci e Siculella: oustider in campo

A completare il quadro ci sono gli outsider: due stavolta, e pronti a rosicchiare eventuali spazi lasciati sguarniti. Agostino Ciucci, medico di professione, mette in campo una candidatura sbrigativamente identificata con il mondo no-vax ma con lo scopo dichiarato di andare oltre le etichette. Alberto Siculella, consulente aziendale, è un ex M5s che con una lista di volti nuovi ha scelto una strada diversa rispetto al campo largo. Candidati con tante incognite in campo per sbilanciarsi sul superamento della soglia di sbarramento, eppure decisivi per determinare un eventuale ballottaggio che aprirebbe tutt’altra partita.

Antimo, Rosaria e i risotti: la sfida social



E qui torniamo agli ultimi fuochi elettorali tra comizi e telefonini “impazziti”. E al duello social che ha preso il sopravvento su incontri-aperitivo e pacche sulle spalle rinvigorendo una campagna elettorale all’inizio stancamente riservata ai soliti noti. Con Salvemini che ha ridato fiato al dialetto con le storie di Antimo e Rosario emigrati “di ritorno” alle prese con una Lecce, nel bene o nel male, cambiata. Con Poli Bortone in versione casalinga pronta a discettare, anche lei in dialetto, di “pericolo estremismo” con la nipote davanti ad un risotto in preparazione. Il segno della contemporaneità nell’era dello smartphone che non sempre contempla il tempo necessario per confrontare i programmi prima di mettere la crocetta sulla scheda.

L'uomo delle ciclabili e la donna del filobus



Se la giocano anche così, all’ultimo voto, Salvemini e Poli Bortone da cui gli elettori più attenti alla res publica si sarebbero forse aspettato qualcosa in più. La costa, la movida e la Ztl, la città universitaria, il turismo, il commercio, la zona industriale: tutto chiaro, o quasi, nei programmi se presi per singolo pezzo, ma forse mancanti di un minimo comun denominatore per immaginare come sarà Lecce fra cinque, dieci anni. Senza una rotta che non sia la solita bomboniera barocca e dimenticando il tema della piccola “capitale” capace di trainare l’area sempre più metropolitana chiamata Salento. Senza che entrambi ammettano di aver sbagliato per voltare pagina. Un esempio su tutti: la mobilità. Salvemini, l’uomo delle piste ciclabili quasi sempre vuote nonostante i cantieri e i buoni auspici. Poli Bortone, la donna del filobus rimasto senza passeggeri nonostante il dispiego di risorse. Né l’uno né l’altro disposti a fare mea culpa per cercare soluzioni alternative - ad esempio, bus urbani allargati ai paesi vicini o interscambio potenziato per chi arriva dalla provincia - per una città che dovrebbe essere ripensata in funzione di chi arriva da Squinzano e da Tricase. Una visione, appunto, di cui si sente la mancanza al di là delle polemiche di piccolo cabotaggio: forse poco social, eppure necessaria per costruire il futuro. E per evitare che l’astensionismo faccia un ulteriore passo. Questa, sì, la vera sconfitta di tutti.

