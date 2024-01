"Invocano una pallottola per me": l'allarme del sindaco Salvemini dopo le nuove minacce social

"C’è chi invoca una pallottola vera per me". Comincia così la denuncia delle scorse ore del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in un post su Facebook in cui riaccende i riflettori sulla sicurezza a rischio a causa delle ripetute minacce e offese via social che continuerebbe a ricevere da molto tempo a questa parte. L'allarme del primo cittadino arriva a pochi giorno dagli insulti sessisti indirizzati all'assessore comunale Rita Miglietta nell'ambito di polemiche sul web riguardanti le marine del capoluogo e che hanno sollevato l'indignazione unanime nella politica leccese e non solo.

Il riferimento al caso Miglietta. "Aumentano aggressività e volgarità"

Ora è Salvemini a riaccendere i riflettori sul tema delle minacce via social e lo fa con tanto di pubblicazione dello screenshot in cui, durante un botta e risposta su Facebook di altri utenti, viene tirato in ballo e trasformato in una sorta di bersaglio. "Non è una novità leggere offese, improperi, attacchi - scrive il sindaco il sindaco di Lecce - ogni giorno c’è chi si incarica di farci sapere, tramite social, quello che pensa del sottoscritto, della giunta, della mia amministrazione. Ma da mesi osserviamo preoccupati un crescendo scomposto, irresponsabile, pericoloso di aggressività, minacce, volgarità".



I timori di Salvemini: "Ci può scappare tutto di mano"

Poi, il riferimento all'episodio di Miglietta insultata in modo, come si diceva volgare e sessista. "Quanto accaduto l’altro giorno a Rita - aggiunge - è stato l’ultimo campanello di allarme. O meglio il penultimo. Oggi tocca a me".

Salvemini prova a tirare le somme in un quadro dove è ovvio che la paura, nonostante tutte le precauzioni, possa fare capolino. "Non sono naturalmente preoccupato per il contenuto di quanto è scritto - scrive il sindaco su Fb - ma per il rischio di considerare normale quanto è invece inaccettabile. Si impone una riflessione collettiva sulla degenerazione nella manifestazione del dissenso. Ed impegnarci tutti a spegnere per tempo i furori emotivi di chi non sa distinguire tra opposizione pacifica ed ostilità aggressiva. A furia di lasciar perdere corriamo il rischio che la situazione scappi di mano. A chi scrive questi commenti - e chi ne autorizza la pubblicazione - l’invito ad una maggiore continenza verbale e l’augurio di una esistenza meno avvelenata e più serena. Intanto conservo le screenshot.

Come si dice a Lecce: “pe llu ci sape”"..