Salvemini in Comune: «La vittoria non è un miracolo, si apre un percorso nuovo»

Come promesso, è stata la prima cosa fatta dopo il voto che lo ha eletto sindaco della città al primo turno. Il neo eletto sindaco Carlo Salvemini ha raggiunto Palazzo Carafa per incontrare i dipendenti comunali e per un confronto e il passaggio di consegne con i commissari prefettizi. Stamattina, ad accoglierlo, il viceprefetto vicario Guido Aprea e Mario Sodano.«Si è trattato di una vittoria chiara, inequivocabile - ha detto Salvemini - che ci mette in condizioni di stabilità. E' una vittoria che abbiamo inseguito e fortemente voluto, forse non prevista sin dal primo turno, ma non un miracolo, come non lo fu nel 2017. Chi allora la ritenne un incidente di percorso, oggi si è convinto che si è aperto un percorso nuovo, con una classe dirigente ritenuta credibile, autorevole e pronta ad assumersi la responsabilità di governo».