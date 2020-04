Spostamenti, pranzi in famiglia, gite al mare e concerti, Lopalco: «No allo Stato poliziesco, ma ecco quali regole dovranno essere seguite»

Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando potremo tornare a riabbracciarci, come e con chi potremo farlo? Quale e quanta libertà avremo il 5 maggio, all'indomani della conclusione della fase di restrizioni severe decise dal Governo per contenere il contagio da coronavirus ? A rispondere, questa mattina, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco , responsabile della task force regionale pugliese per l'emergenza, in diretta su Facebook insieme al sindaco della città di Lecce, Carlo Salvemini. L'occasione è stata buona anche per comunicare i dati dell'assistenza ai nuclei familiari più fragili in città: «Oltre 2.500 famiglie assistite - ha detto il primo cittadino - e non ci fermeremo perché l'emergenza sociale continuerà a farsi sentire».Tornando all'incontro con l'epidemiologo, dopo una breve introduzione generale sulla curva epidemica «in discesa in tutto il Paese, ma non in discesa rapida come vorremmo», l'analisi del quadro pugliese. «Il numero dei casi non è fortunatamente paragonabile a quello del Nord Italia - ha detto Lopalco -. Siamo stati favoriti dal ritardo nell'arrivo del contagio e abbiamo quindi avuto qualche settimana per essere preparati. Vorrei qui rimarcare anche lo sforzo della Regione per sistemare gli ospedali, uno sforzo biblico: i cittadini forse non si rendono conto di cosa significhi svuotare un ospedale, attrezzarlo, trasferire tutti i pazienti, recuperare le attrezzature. Sono state settimane incredibili, che hanno messo a dura prova i professionisti della sanità puglise. Va detto poi che i cittadini pugliesi sono stati bravi, molto bravi: hanno seguito bene le disposizioni, sono rimasti in casa e questo ha aiutato tantissimo la sanità. Se avessimo dovuto rincorrere i focolai nelle comunità non ce l'avremmo fatta. E questi risultati sono anche frutto del grandissimo lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione, che a Lecce è particolarmente efficiente. La scarsa circolazione del virus è legata anche al lavoro certosino di questo Dipartimento, che ha bloccato le catene di contagio».«Questa posizione di vantaggio - ha proseguito Lopalco - è un'arma a doppio taglio per due motivi. I cittadini cominciano a chiedersi perché stare chiusi, se non ci sono casi, ma non è il momento di abbassare la guardia. Il ragionamento va fatto al contrario: vediamo così pochi casi perché siamo chiusi in casa. Quando si parlerà di riaperture dovremo proteggerci. Il virus è là fuori e sta in mezzo a noi, circola ora lentamente, ma se lo lasciamo libero di correre, lo farà. Inoltre - ha proseguito l'epidemiologo - se oggi, in questo quadro positivo, eseguissimo un test sugli anticorpi per la popolazione pugliese, troveremmo una percentuale di cittadini positivi molto bassa, inferiore all'1%. Lo dico perché lo abbiamo verificato sui sanitari: solo 1 su 100 erano positivi, avevano cioè gli anticorpi. Dunque, domani, quando il Governo deciderà di riaprire negozi e attività, noi pugliesi saremmo più fragili ed esposti».«Pensare a una fase 2 “spezzettata”, con misure diverse per ciascuna regione, è complicato, a meno che non si decida di chiudere gli spostamenti fra regioni. Se io adotto una politica e il Lazio un'altra - ha spiegato Lopalco -, devo impedire che questi cittadini si mescolino. E' possibile fare questo, in un momento in cui le attività produttive devono ripartire? E' certamente una decisione politica. Dal punto di vista del supporto tecnico sanitario, la fase 2 deve accompagnarsi a misure di distanziamento sociale. Non significa stare chiusi in casa, la gente deve uscire, anche perché arriverà il caldo e l'estate. Ma una famiglia che uscirà da casa, perché giustamente farà caldo, dovrebbe evitare di mescolarsi ad altri nuclei familiari con alta frequenza: bisognerà limitare i contatti fra persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare. Dunque, non significa che non potremo vederci, ma significa che non potremo stare in 50 sotto lo stesso tetto o su una spiaggia con un asciugamano attaccato a quello del vicino».Ancora. «Non possiamo militarizzare il territorio, dobbiamo affidarci al senso civico e al rispetto delle regole da parte dei cittadini. Per questo la fase 2 dovrà essere progressiva, non sarà né può essere - quella futura - una normalità da Stato poliziesco».Troppi tamponi, ha ribadito il numero uno della task force regionale, rischierebbero di intasare i laboratori, senza fornire alcun dato utile a individuare e contenere il contagio. «Rafforzeremo certamente, con nuovo personale, i presidi di assistenza territoriale. La Puglia è poi dotata di un software che sarà a disposizione dei medici di medicina generale per seguire i pazienti che sono a casa e che potranno riempire un diario giornaliero, senza necessità di telefonare a 100 persone. Il medico potrà seguire eventuale avanzamento dei sintomi nei malati di coronavirus. Poi ci sono le Usca, attivate e pronte fra qualche giorno. Molta parte di assistenza domiciliare non è stata consentita fino a oggi perché non c'erano i Dispositivi di protezione, appena sufficienti per far lavorare gli ospedali. Infine ci saranno le strutture "Hotel Covid", nelle quali una persona che non può fare l'isolamento a casa, potrà essere ospitata. Dal punto di vista amminisrrativo, sono procedure comunque difficili, per rispettare le norme rigide del nostro Paese».Ancora. «I test sierologi danno solo un'idea della circolazione del virus nella popolazione. In Puglia, se ne faranno circa 8.000 sui 150mila che verranno eseguiti in tutta italia. Sarà l'Istat a darci nome e cognome dei cittadini che dovranno sottoporsi a questa indagine. Non aspettiamoci numeri alti di positivi, non sarà quello che consentirà di ripartire in sicurezza. Il patentito di immunità è ancora lontano».Per Lopalco, «non è solo la spiaggia il turismo, che potrà conoscere anche altre forme. Dobbiamo accettare l'idea che non sarà come l'estate scorsa. Penso che nessuno si infilerebbe in un contesto in cui le persone sono attaccate l'una all'altra. Dovremo trovare un bilanciamento fra il contenimento del virus e il portare avanti attività che facciano superare la fase 1: ci vorrà molta prudenza».