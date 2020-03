Lecce, il sindaco in diretta: «Niente obbligo di firma per le raccomandate ed elenco delle attività di consegna a domicilio»

Ultimo aggiornamento: 11:59

Si allunga la lista delle attività commerciali che a Lecce offrono servizi a domicilio. E' soddisfatto il sindaco Carlo Salvemini , anche di come stanno reagendo i suoi concittadini: «Sono orgoglioso del modo in cui noi leccesi stiamo reagendo. Certo c’è ancora qualche sbavatura, perché qualcuno ancora non ha compreso fino in fondo la gravità del momento. Dobbiamo impegnarci a migliorare».«Molti sono ancora soprattutto gli anziani che escono di casa per recarsi in farmacia. Per questa ragione il Comune ha condiviso con il dottore De Giorgi, presidente dell'Ordine dei Medici - ha aggiunto il sindaco nel consueto appuntamento in diretta su Facebook, dedicata a servizi e attività legate alla pandemia da coronavirus - di sensibilizzare anche attraverso gli studi medici, che stanno lavorando con visite contingentate, di trasferire agli anziani di restare a casa e non recarsi nelle farmacie che stanno comunque garantendo il servizio a domicilio».Poi il sindaco Salvemini ha ricordato il numero attivo per la consegna della spesa e dei farmaci, invitando tutti alla collaborazione e alla diffusione delle notizie e dei servizi. Chi avesse bisogno può contattare il numero: 0832/230049 per chiedere la consegna della spesa o dei farmaci.Con la Prefettura e con la Direzione dell'Ufficio Poste invece si è deciso per una nuova disposizione: «A partire da oggi il servizio postale di recapito e raccomandate non obbligherà alla firma il destinatario - ha spiegato il sindaco - . L'avviso di recapito con firma sarà preservato solo per il ritiro dei pacchi. Con la Prefettura è stato attivata anche una maggiore sensibilizzazione con gli Istituti bancari affinché provvedano alla sanificazione degli sportelli bancomat».