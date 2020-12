Salvemini: «Il 2021 sarà l'anno dell'ex Enel». Il bilancio del sindaco nella conferenza di fine anno

Il 2021 sarà l'anno del parcheggio ex Enel in funzione, si spera entro l'estate 2021. Ma anche quello degli impegni amministrativi che porteranno in Consiglio la delibera sulle osservazioni alla variante funzionale del centro storico per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, in giunta la delibera del Piano Urbanistico generale, l'approvazione sul Piano Comunale delle Coste e del Documento strategico del commercio e Piano Urbano della sosta.

Agenda piena per il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e per i suoi assessori che hanno risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa di fine anno che si è tenuta in versione on line.

Sarà l'anno dell'ex Enel dicevamo, l'atteso parcheggio «se i tempi dei lavori non conosceranno interruzioni legati a fatti imprevedibili - ha detto il sindaco - sulla base di un’attenta attestazione del titolare del progetto contiamo di poter disporre dell’area entro l’estate del 2021». Mentre Palazzo Carafa lavora all’estensione della Zona a Traffico Limitato, fissata a 18 ore, e al rilascio dei permessi per la Ztl, e al potenziamento della flotta di veicoli elettrici «dai bike sharing ai monopattini, agli scooter di prossimo arrivo». Domani invece sarà firmata davanti al notaio la proroga per sei mesi della Sgm, la società in house che si occupa di trasporto pubblico e sosta in città che sarà sostituita da un nuovo soggetto totalmente pubblico.



Tempi incerti invece per l’area dell’ex Caserma Massa. «È stata approvata la variante architettonica in aderenza alla prescrizione della Sovrintendenza - ha aggiunto Salvemini - e adesso siamo in attesa del progetto definitivo» per un'opera «molto delicata e imponente».



Sollecitato dalle domande dei giornalisti, c’è stato anche il tempo di fare un bilancio del 2020 che sta per concludersi. Un anno segnato da una pandemia mondiale che inevitabilmente ha avuto ripercussioni anche sull’attività amministrativa della città. Dal punto di vista politico e rispetto alle posizioni assunte dal Partito Democratico sul provvedimento del trasferimento di Zara, il primo cittadino chiarisce che «non sono spettatore disinteressato al dibattito tra le forze politiche di maggioranza, mi incarico di offrirmi come ulteriore chiarimento».

E poi il 2021 servirà per cercare di rimettere ordine nei conti di Palazzo Carafa: ai mancati introiti di multe, ticket della sosta e Tosap sospesa “causa” covid, si aggiungono oltre 2 milioni di euro di mancato pagamento della Tari. «Vedremo cosa ci consegnerà il 2021 come novità di quadro normativo, attendiamo la Legge di Bilancio che definisce specifici provvedimenti per i Comuni anche per quelli in difficoltà finanziaria». Obiettivo: presentare un bilancio previsione 2021-2023 entro gennaio e febbraio e non andare in esercizio provvisorio. Resta tuttavia una situazione finanziaria «di difficoltà alla quale si accompagna un impoverimento della pianta organica».

A chi ha chiesto se Palazzo Carafa riesca o meno a sostenere, al di là dei ristori del Governo, i commercianti in difficoltà, il sindaco ha risposto: «Non riusciamo a stanziare risorse straordinarie proprie dell’ente». Ma anche per il 2021 i commercianti leccesi «secondo le previsioni della legge di Bilancio», ha annunciato Salvemini potranno vedersi riconfermare l’esenzione Tosap anche per tutto il 2021.

Nuova vita per il Must, il museo storico della città che sarà oggetto, ha annunciato Salvemini, di interventi di restyling per poi accogliere una mostra su cui al momento non si anticpa nulla. «Vi auguro buon anno, ne abbiamo bisogno tutti, noi come amministratori, come cittadini e come operatori dell’informazione», ha concluso il primo cittadino.

