C'è l'accordo con tre consiglieri, Salvemini allarga la maggioranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è l'accordo con tre consiglieri: il sindaco Carlo Salvemini avrà una maggioranza a 17 e potrà continuare a governare. L'intesa è stata siglata con Antonio Finamore, Paola Gigante e Laura Calò, eletti con "Grande Lecce": i tre consiglieri - queste le prime notizie - costituiranno un nuovo gruppo denominato "Prima Lecce". Una mossa che dovrebbe dare loro maggiore autonomia rispetto al legame con il senatore Roberto Marti del centrodestra marcando così la distanza dal punto di vista degli schieramenti politici. Dovrebbe restare fuori dall'accordo, almeno per il momento, il consigliere Alberto Russi.Salvemini, che giovedì prossimo, presenterà il Bilancio in aula avrebbe così 3 voti di vantaggio rispetto al centrodestra che resterebbe a quota 14 consiglieri. L'annuncio dell'accordo è previsto per le 11 di oggi.