Salento, morto 53enne sul lavoro. È volato giù da un'impalcatura

Il titolare di una ditta edile di 53 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Salve. A quanto ricostruito l'uomo, Oronzo Pisanò, si stava occupando del montaggio di un'impalcatura.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un immobile in via De Gasperi a Salve in prossimità della strada che permette l’accesso alla strada provinciale verso Presicce Acquarica. L’uomo, titolare di un'impresa che opera nel settore edilizio, sarebbe caduto dall’impalcatura, facendo un volo di circa 6 metri. Sarebbe morto sul colpo.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, morto dopo un volo dall'impalcatura MORTI BIANCHE Incidente sul lavoro: artigiano cade dalla scala e muore in ospedale BARI Primo Maggio, il tragico bilancio della sicurezza sul lavoro:...

In passato era caduto da un impalcatura e si era salvato

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della locale stazione e gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl: si tratta ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Già in passato l'imprenditore era caduto dall’impalcatura ma si era salvato. L’uomo lascia la moglie e due figlie.

Il precedente: un operaio 28enne folgorato

L'ultimo grave incidente si è verificato a fine marzo a San Donato: un 28enne rimase folgorato mentre lavorava in un impianto fotovoltaico. L'impiegato della ditta, Antony Turnone, originario di Martina Franca ma viveva a Crispiano sempre in provincia di Taranto, si stava occupando dello spostamento di container, effettuando delle manovre con un camion quando con il braccio meccanico ha urtato un cavo dell'alta tensione. La scarica elettrica ha raggiunto l'uomo immediatamente soccorso. Sul posto i medici del 118 che hanno traferito il 28enne al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è morto poco dopo il suo arrivo.