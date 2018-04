Allarme per due 17enni in coma etilico, soccorsi entrambi da carabinieri e 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Marina di Salve ieri pomeriggio due 17enni in coma etilico sono stati soccorsi dai carabinieri e dal 118. Il primo era steso a terra svenuto, lo ha notato una pattuglia dell'Arma. Il ragazzo é stato trasportato in ospedale dove gli hanno praticato una flebo ed è stato tenuto in osservazione fino alla stabilizzazione dei valori. L'altro era in compagnia di amici ed è stato soccorso sul posto dal 118.Passata l'emergenza, i carabinieri hanno riconsegnato entrambi ai genitori e ora indagano per risalire a chi ha venduto l'alcool ai due minorenni.