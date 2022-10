Ha salvato la vita ad un uomo rischiava di annegare: encomio alla 17enne

A 17 anni ha salvato la vita ad un uomo che rischiava di annegare nelle acque di Pescoluse. Il comune di Salve, guidato dal sindaco Francesco Villanova, le ha riconosciuto un encomio speciale. È la storia di Miriam Maglie di Taurisano che, il 5 settembre, ha salvato la vita ad un turista in zona “la Conca” (marina di Salve). Dopo essersi accorta che l’uomo, aggrappato ad un gonfiabile, era stato trascinato dalla corrente e dal vento forte oltre le boe rosse che delimitano le acque di balneazione.

Il gesto coraggioso

Non ha esitato un attimo, è salita a bordo del pattino in dotazione ed ha cercato di recuperare il malcapitato che nel frattempo era stato trasportato a quasi 400 metri dalla riva ed era disperato perché non sapeva nuotare. Miriam ha raggiunto l’uomo ed ha provato a tranquillizzarlo, ma le condizioni del mare erano tali da rendere difficile il soccorso. Rendendosi conto della situazione, la giovane ha avuto la prontezza di attirare l'attenzione dell'equipaggio a bordo di un motoscafo nelle vicinanze, chiedendo aiuto. I ragazzi a bordo hanno contribuito al salvataggio dell’uomo. Una volta concluse le operazioni e rientrata in riva, la ragazza è stata accolta dall’applauso dei bagnanti e dei tanti testimoni che dalla spiaggia hanno insistito increduli alla scena.

«Il Sindaco di Salve, con questo encomio, ha voluto premiare una vera e propria lezione di civiltà grazie alla quale è stata salvata una vita umana in mare. Il gesto professionale dalla giovanissima bagnina, in servizio sulle spiagge del Comune di Salve, concretizza lo spirito di solidarietà che è alla base dello sviluppo sociale di qualunque Comunità umana», ha affermato Francesco De Giorgi, assessore al turismo che aggiunge: «In qualità di Assessore al turismo mi impegno ogni anno nel miglioramento degli standard di sicurezza sulle nostre meravigliose spiagge libere, e seguo quotidianamente il lavoro che i bagnini svolgono per conto del Comune. Colgo quindi l’occasione per ringraziare Miriam e tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono a rendere Salve un esempio nel panorama delle mete turistiche», ha concluso l’assessore.

Le parole della 17enne

«Aver salvato la vita ad una persona o quanto meno aver contribuito a farlo è una sensazione che ti riempie il cuore di gioia. Credo di aver fatto al meglio il mio dovere da bagnina e di questo sono molto soddisfatta. Non so cosa sarebbe potuto accadere a quell'uomo se non l'avessi soccorso, so solo che si trovava a notevole distanza dalla costa, terrorizzato e non sapeva nuotare. In quella occasione sono riuscita a mettere in pratica il desiderio di aiutare gli altri che contraddistingue quello che è il lavoro di un bravo bagnino» ha affermato commossa la 17enne. «Ringrazio il Sindaco e l'amministrazione comunale di Salve per il gesto di riconoscenza che ha voluto tributarmi».