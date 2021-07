Si accorge dei ladri e viene picchiato con un bastone

Sarebbe potuta finire peggio, invece l'anziano se la caverà con una forte contusione. L'uomo, un ottantenne di Salve, aveva sorpreso i ladri a casa della figlia e del genero, cercando di opporsi.

Il furto in casa in pieno centro

Il furto si è consumato ieri sera in una casa del centro, in via Garibaldi. I ladri stavano per lasciare l'abitazione dopo avere asportato diverse migliaia di euro dai cassetti quando l'uomo si è accorto di loro. Purtroppo la reazione dei ladri è stata un colpo di bastone alla testa e la fuga.